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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى مصابي هجوم الرياض الإرهابي (صور)

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    نقل الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرجال الأمن المصابين الذين أسهموا في إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

    ووفقا لوكالة "واس"، جاء ذلك خلال زيارة قام بها محمد بن عبد الرحمن للمصابين في مستشفى قوى الأمن بالرياض، اطمأن خلالها على حالتهم الصحية.

    ونوه أمير الرياض، بتضحياتهم في سبيل آداء واجبهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، الذي يقف بمختلف شرائحه وفئاته خلفهم داعمين بالدعاء والثناء والشكر والامتنان.

    وأكد محمد بن عبد الرحمن على ثقة القيادة في شجاعة وبسالة رجال الأمن على كل حال، وفي التصدي لهذه "الفئة الضالة" على وجه الخصوص.

    وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية مقتل 4 مهاجمين، وإصابة 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة، في إحباط هجوم على مركز مباحث الزلفى شمال الرياض، صباح أمس الأحد.

    وكانت قناة "الإخبارية" السعودية نقلت عن رئاسة أمن الدولة "إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث الزلفي، ومقتل 4 إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة".

    وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأحد على المبنى الأمني بشمالي الرياض، ونقلت "رويترز" عن وكالة تابعة للتنظيم الإرهابي، أن "منفذي الهجوم على مقر أمن الدولة بمدينة الزلفي شمال غربي الرياض من مقاتلي التنظيم".

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, الرياض, المملكة, ولي العهد, السعودية, الملك سلمان, العاهل السعودي, الشرطة السعودية, هجوم إرهابي
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