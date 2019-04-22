رئيس الصومال يصل القاهرة للتباحث مع السيسي حول تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

وصل الرئيس الصومالي، عبد الله فرماجو، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للاجتماع بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي، أن القاهرة تستضيف اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

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وأعلنت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن القاهرة ستستضيف غدا الثلاثاء قمتين أفريقيتين للتباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا والسوادن.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، أنه من المقرر أن "يستضيف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، بمشاركة رئيس تشاد، إدريس ديبي، ورئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، ورئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس الكونغو ساسو نيجسو، ورئيس الصومال، عبد الله فرماجو، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه".

وأضاف البيان "تستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك".

وتابع البيان "يستضيف السيسي اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونجو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الأفريقية، لمناقشة أخر التطورات على الساحة الليبية وسُبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب".