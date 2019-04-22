المجلس العسكري السوداني يتواصل مع جميع القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين، على أن المجلس العسكري يتواصل مع كل القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث السوداني في بيان مقتضب: " المجلس العسكري متواصل مع الجميع للتوصل إلى توافق على تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مدنية"، مضيفا أن "الحل السياسي العاجل ممكن بتوافق الجميع.

ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.