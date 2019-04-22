وكيل وزارة الخارجية السودانية تلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية

استقبلت وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية، سفيرة السودان، إلهام إبراهيم محمد أحمد، اليوم الاثنين بمكتبها، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، للشؤون الأفريقية المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان وشرق أفريقيا، ماكيلا جيمس، والوفد المرافق لها.

الخرطوم — سبوتنيك. جاء في بيان لخارجية السودانية: "رحبت السيدة الوكيل المساعد بالزيارة التي أتت في إطار المشاورات السياسية المستمرة بين البلدين، خاصة وأن البلاد تمر الآن بمنعطف تاريخي، وقدمت لها تنويرا عن مجمل الأوضاع بالبلاد بعد انحياز القوات المسلحة للثورة الشعبية وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي والجهود المستمرة مع الفعاليات السياسية المختلفة لتشكيل حكومة مدنية تنتقل بالبلاد لمرحلة الإعداد للانتخابات العامة".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah خطر يهدد حياة البشير بسجنه في السودان... مصدر يحسم الجدل

وأكدت وكيل وزارة الخارجية السودانية، ضرورة العمل على استقرار السودان الذي سينعكس بدوره على استقرار دول الإقليم، كما عبرت عن رغبة السودان في إكمال عملية خروج اليوناميد حسب الجدول الزمني المقترح في يونيو2020.

من جانبها، عبّرت جيمس، عن ترحيب الولايات المتحدة بالانتقال السلمي للسلطة وتمنت أن تكتمل العملية باختيار حكومة مدنية تحظى بكل أوجه الدعم والترحيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتم استئناف عملية الحوار بين البلدين في أقرب الآجال".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.