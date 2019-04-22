تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء العراق والسيسي

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، قدم رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال التهنئة للشعب المصري، بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنجاح، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية والتنموية على مدار السنوات الماضية، ومؤكدا تقدير بلاده الكبير لمصر وللرئيس، في إطار العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي.
وأضاف بسام راضي، أن الاتصال الهاتفي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة في ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت بالقاهرة في شهر مارس/ آذار الماضي، من نتائج إيجابية.
وتطرق الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، وبما يساهم في تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العرب.
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