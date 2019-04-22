تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء العراق والسيسي

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، قدم رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال التهنئة للشعب المصري، بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنجاح، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية والتنموية على مدار السنوات الماضية، ومؤكدا تقدير بلاده الكبير لمصر وللرئيس، في إطار العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي ، اعتزاز مصر بما يجمعها بالعراق من علاقات أخوة تاريخية، مشيدا بالتطور المستمر الذي تشهده أطر التعاون بين الدولتين، ومؤكدا مواصلة دعم مصر للحكومة العراقية والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف بسام راضي، أن الاتصال الهاتفي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة في ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت بالقاهرة في شهر مارس/ آذار الماضي، من نتائج إيجابية.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، وبما يساهم في تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العرب.