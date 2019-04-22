بعد زلزال الفلبين... السعودية تصدر بيانا عاجلا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، اليوم الإثنين، بيانا بشأن مواطنيها هناك، وذلك بعد زلزال الفلبين.

وفي تغريدة للسفارة، شاركتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت: "تفيد سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين بأن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا ولله الحمد لأي أَذى جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين".

وتابعت: "كما أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال، وترجو من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه".

تفيد سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين بأن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا ولله الحمد لأي أَذًى جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين، كما انا السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال، وترجو من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه. pic.twitter.com/fhS6aogPA3 — السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) April 22, 2019

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، أعلن، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.

وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.

واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.