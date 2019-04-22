بعد التفجيرات الإرهابية... الإمارات تؤكد سلامة جميع مواطنيها في سريلانكا

أكد سفير دولة الإمارات في كولومبو، أحمد المعلا، سلامة جميع المواطنين الإماراتيين في سريلانكا، بعد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة ومدنا سريلانكية أخرى، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.

وأضاف المعلا أن سفارة الإمارات في كولومبو على اتصال مستمر معهم وتتابع أحوالهم بشكل مباشر، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها ومتابعة ظروفهم والاطمئنان على أحوالهم في الخارج.

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA شرطة سريلانكا تعثر على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات في كولومبو

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية كافة المواطنين المسافرين خارج الإمارات إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي التي تسهل عملية التواصل بين بعثات دولة الإمارات في الخارج ومواطنيها المسجلين في الخدمة في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إعادتهم إلى أرض الدولة سالمين، والتي بإمكانهم التسجيل فيها عبر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب صحيفة "الإمارات نيوز".

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا، إن عدد ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق البلاد، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، وصل إلى 290 شخصا.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.

من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.

فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.