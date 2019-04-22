بعد التفجيرات الإرهابية... الإمارات تؤكد سلامة جميع مواطنيها في سريلانكا

وأضاف المعلا أن سفارة الإمارات في كولومبو على اتصال مستمر معهم وتتابع أحوالهم بشكل مباشر، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها ومتابعة ظروفهم والاطمئنان على أحوالهم في الخارج.
وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا، إن عدد ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق البلاد، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، وصل إلى 290 شخصا.
وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.
وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.
من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.
فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.
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