محمد بن راشد غاضب ويهدد... و يتحدث عن شخص سري

هدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزر اء، حاكم دبي، الموظفين في بريد الإمارات من سوء مستوى الخدمات فيه.

وقال آل مكتوم على حسابه الرسمي على "تويتر": "وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات… ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى ".

صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات…

ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى.. pic.twitter.com/pVXfZrHVCe — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2019

​وتابع: "أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجميع بكل شفافية.. وأقول لجميع من في الحكومة.. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية ".

أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الامارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجميع بكل شفافية.. وأقول لجميع من في الحكومة.. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية.. pic.twitter.com/sibQRzuHhB — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2019

​وجاء في التقرير الذي نشره بن راشد على حسابه، بالنسبة للخدمات "عدم وجود معايير ومقاييس للخدمة تبين مدى إلتزام المركز بمعادلة سعادة المتعاملين"، وأن "مدة انتظار المتعاملين كبيرة لإنجاز الخدمات"، وكذلك "تقوم مكاتب البريد بتسليم بطاقات الهوية وبحضور شخصي للمتعامل وتشكل هذه الحدمة نسبة 75% من إجمالي عدد المتعاملين".

وفي التقرير جاء أنه لم يتم تصميم الخدمات بناء على دراسة احتياجات المتعاملين.

وأشار التقرير إلى أنه "لا توجد تجربة متناسقة لمتعاملي المركز بفئاتهم المختلفة، ويزداد الإزدحام نظرا لإرسال رسائل نصية لاستلام البطاقات لأعداد كبيرة في نفس الوقت"

ولفت التقرير إلى أن "الطاقة الاستيعابية لا تناسب عدد المتعاملين،وأن موظفي المركز في حاجة لمزيد من بناء القدرات فيما يتعلق بسلوكيات الموظفين وآليات التعامل مع المتعاملين".



