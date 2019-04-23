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00:33 23 أبريل/ نيسان 2019
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    الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    سفير السعودية في الخرطوم يتحدث عن توجيهات الملك سلمان بشأن السودان

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قال علي بن حسن جعفر، سفير السعودية لدى السودان، إن السفارة تعمل "بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشعب السوداني".

    متظاهرون يطالبون الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي خارج وزارة الدفاع في الخرطوم
    © REUTERS / STRINGER
    وفد أممي يطلع عن قرب على التطورات في السودان
    وأضاف في تصريح له اليوم الاثنين، نقلها موقع "تواصل" السعودي "أن دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للسودان الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار منها خمسمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزاً لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان، وإسناداً لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار".

    وأكد جعفر على أن السعودية "لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان".

    وأشار السفير إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول "يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك".

    وذكر السفير بأن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.

    وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.

    ​وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "السعودية والإمارات تعلنان دعم للسودان بقيمة 3 مليارات دولار"، مضيفة "السعودية والإمارات تودعان نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني".

    وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "الدعم السعودي الإماراتي يشتمل تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية"، مشيرة إلى أن "الوديعة السعودية الإماراتية في البنك المركزي السوداني تستهدف تقوية الجنية السوداني".

    احتجاجات في السودان ترفض المجلس العسكري
    © REUTERS / STRINGER
    مساعدات سعودية تصل السودان خلال أيام
    ومن جانبه أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات والروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وذلك وفقاً لبيان إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

    وقال البيان: "تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، خلال لقائه اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا رفيع المستوى، رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

    وأشار البيان، إلى أن الوفد السعودي الإماراتي المشترك بحث مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات علي أمن السودان واستقراره.

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