أول رائدي فضاء عرب يرتديان بذلة بلون ردة الذرة الزرقاء

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وصناعة الملابس الفضائية الروسية، الكسندر ياروف، أن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتى، اختار بذلة فضاء بلون ردة الذرة الزرقاء.

موسكو — سبوتنيك. وقال ياروف لوكالة "سبوتنيك": "تم اختيار بذلة فضاء بلون ردة الذرة الزرقاء، تحمل العلم الإماراتي على اليد اليمني، على اليسرى شعار البعثة، وعلى الصدر أربعة ألوان، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود (علم الإمارات العربية المتحدة)، وسيتم كتابة اسم ولقب رائد الفضاء باللغتين الروسية والإنجليزية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تثبيت شعار وكالة الفضاء الإماراتية وكتابة الاسم (الوكالة) باللغة العربية على الصدر".

وأشار ياروف إلى، أن سلطان النيادي سيرتدي نفس البدلة كذلك، كما حجز الرائدين "رداء جي" من نوع "كينتافر"، الذي يتم ارتدائه قبل الاقلاع.

هذا وأعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أواخر العام الماضي، اسمي أول رائدا فضاء عرب يتم ترشيحهم للالتحاق برواد الفضاء على المحطة الفضائية الدولية، التي حلت مكان المحطة الفضائية الروسية "مير"، في تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أن يوم 25 سبتمبر / أيلول 2019 سيكون تاريخ انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز أم أس 15".