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11:36 23 أبريل/ نيسان 2019
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    الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

    ضجة في العراق بسبب صدام حسين... والسلطات تتحرك (فيديو)

    © AP Photo / NIKOLA SOLIC
    العالم العربي
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    تسببت أغاني الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في حفلة بإحدى الجامعات العراقية، الأسبوع الماضي، بإحداث ضجة كبيرة في البلاد، ما دفع وزارة التعليم العراقية للتحرك، والتوجيه بفتح تحقيق.

    فقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، بفتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية في جامعة ديالى، كلية القانون التي هتف فيها بعض الطلبة خلال حفلة تخرج بتمجيد البعث، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

    وأكد السهيل بأن تكرار حوادث "تمجيد الطاغية والبعث خلال الحفلات التي تقام في الجامعات هو أمر خطير جدا، ولا نستثني وجود جهات خارجية وداخلية مدفوعة تعمل على تحريك الشباب المغرر بهم للقيام بهكذا أفعال مخالفة للقانون والدستور"، بحسب تعبيره.

    وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطعا مصورا لطلبة كلية القانون في جامعة ديالى خلال حفل تخرجهم يوم الخميس الماضي، وقد سمعت أنغام أغنية عراقية كانت تغنى أيام الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

    بدورها، أعلنت رئاسة جامعة ديالى، عن تشكيل لجنة تحقيقية في التصرف "اللامسؤول" بخصوص تمجيد حزب البعث المنحل عبر هتافات لطلبة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقالت رئاسة الجامعة، في بيان، إن "كلية القانون في الجامعة شكلت لجنة تحقيقية، كما تم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور من قبل رئاسة الجامعة بخصوص تمجيد حزب البعث البائد خلال حفل تخرج لكلية القانون". وأشار بيان رئاسة الجامعة الى "عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة استضاف فيها مدير استخبارات ديالى وممثل جهاز الامن الوطني في الجامعة لتدارس صحة المقطع المنشور والذي مدته 15 ثانية ليتسنى لنا محاسبة المقصر".

    وتوعدت رئاسة جامعة ديالى بأنها "ستتخذ أقصى العقوبات بشأن هذه المخالفة لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورداً على ذلك قام مجلس الجامعة بوقفة استنكارية مع الطلبة وبالكلية نفسها".


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