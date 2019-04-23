إعلام: مقتل اثنين من طاقم الطيران السعودي

كشفت قناة "العربية" عن وفاة اثنين من طاقم الطيران السعودي في تفجيرات سريلانكا، التي وقعت صباح الأحد الماضي.

وأكدت القناة السعودية أنه وفقا لمعلومات حصلت عليها، فإن "المتوفين هما ماجد عثمان، وأحمد جعفري، حيث كانا يسكنان في إحدى المواقع الثمانية التي تعرضت للتفجير، وتم التعرف عليهما بين الضحايا".

وكان طاقم طيران السعودية مكونا من 10 أشخاص قادما إلى سريلانكا بعد رحلة من السعودية، حينها أوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية فهد بن عبد الله باهديله، أنه وإثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو، تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب السعودية في سريلانكا والمالديف، وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

وشهدت سريلانكا، الأحد الماضي، سلسلة هجمات، استهدفت كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، اليوم إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطةألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.