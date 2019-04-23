ظلت تبكي لساعتين دون معرفة السبب... وفاة رضيعة سعودية على متن طائرة (فيديو)

توفيت رضيعة سعودية عمرها شهران، على متن طائرة متجهة من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى مدينة بيرث في أستراليا.

ووفقا لما نقلته قناة "العربية"، دخلت الرضيعة في نوبة بكاء شديدة بلا توقف، وفشل أربعة أطباء في إنقاذها.

وحاول الأطباء لأكثر من ساعتين معرفة سبب بكائها دون جدوى حتى توفيت وهي بحضن مسافرة أسترالية حاولت مساعدتها لامتهانها التمريض سابقا.

وقالت المسافرة إن الرضيعة بدأت تبكي منذ أقلعت الطائرة، لتتقدم إلى والديها لعرض المساعدة.

وأضافت المسافرة الأسترالية: "وضعتها في حضني وبدأت أقرأ الفاتحة، ولما انتهيت شعرت بها تتراخى ثم لفظت آخر أنفاسها، وكان ما حدث هو الأكثر إيلاما في حياتي للآن".

وأصدرت شركة الطيران"Air Asia" بيانا تأسف فيه لوفاة فرح، موضحة أن طاقم الطائرة وفر المتاح من المساعدة الطبية.

وفور وصول الطائرة إلى مطار "بيرث" الدولي، أحاطت الشرطة الأسترالية بها وفتحوا تحقيقا، في انتظار معرفة نتائج تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.