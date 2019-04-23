بعد إعلان ترامب... أول إجراء لنتنياهو في الجولان

اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول إجراء سياسي تجاه هضبة الجولان السورية المحتلة، منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

منذ الإعلان الأمريكي عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، قام نتنياهو بزيارة الجولان مع عقيلته، صباح اليوم، الثلاثاء.

ממשיכים לטייל ברמת הגולן. מועדים לשמחה! pic.twitter.com/bbf9SQC7zu — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 23, 2019

ورافق رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته لهضبة الجولان السورية المحتلة، كل من زوجته، سارة، وابنيه، يائير وإفنار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.