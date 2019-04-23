بعد إعلان ترامب... أول إجراء لنتنياهو في الجولان

منذ الإعلان الأمريكي عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، قام نتنياهو بزيارة الجولان مع عقيلته، صباح اليوم، الثلاثاء.
ממשיכים לטייל ברמת הגולן. מועדים לשמחה! pic.twitter.com/bbf9SQC7zu— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 23, 2019
ورافق رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته لهضبة الجولان السورية المحتلة، كل من زوجته، سارة، وابنيه، يائير وإفنار.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.
צפו-— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 23, 2019
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, טיילו היום ברמת הגולן,
והתקבלו בברכה ובתשואות.
رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو زار اليوم مع عقيلته، منطقة #هضبة_الجولان
קרדיט: יונתן גורפלד. pic.twitter.com/LFenlNdtrH
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