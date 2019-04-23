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    أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019

    محمد بن راشد يدشن "وزارة اللامستحيل" غير التقليدية... من دون وزير

    © REUTERS / Christopher Pike
    العالم العربي
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    أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه لوزارة في حكومته، تحمل اسم "وزارة اللامستحيل"، في مبادرة غير مسبوقة عالميا.

    وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات… وزارة اللامستحيل… وزارة غير تقليدية… بدون وزير… طاقمها أعضاء مجلس الوزراء… وتعمل على ملفات وطنية مهمة… وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

    وتابع "وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع… منها تقديم خدمات استباقية للجمهور… وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما الى 6 دقايق… وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات".

    وأردف حاكم دبي: "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة… وطريقة عملها… والمستحيل ليس في قاموسنا… وليس جزءا من تفكيرنا… ولن يكون جزءا من مستقبلنا".    

    وتتبنى "وزارة اللامستحيل" منظومة عمل افتراضية غير تقليدية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية والتفكير الاستباقي من خلال توليها ملفات وطنية هامة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
    © AFP 2019 /
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    ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالبدء بالعمل على عدد من ملفات المهام المتعلقة بعمل وزارة "اللامستحيل" في مرحلة أولى، تشمل كلا من إدارة الخدمات الاستباقية وإدارة المكافآت السلوكية وإدارة اكتشاف المهارات وإدارة منصة المشتريات الحكومية.

    وتمثل وزارة اللامستحيل، الجيل القادم من الممارسات الحكومية، وتعمل على ملفات وطنية مهمة تتطلب معالجات سريعة وجريئة وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.

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