محمد بن راشد يدشن "وزارة اللامستحيل" غير التقليدية... من دون وزير

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه لوزارة في حكومته، تحمل اسم "وزارة اللامستحيل"، في مبادرة غير مسبوقة عالميا.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات… وزارة اللامستحيل… وزارة غير تقليدية… بدون وزير… طاقمها أعضاء مجلس الوزراء… وتعمل على ملفات وطنية مهمة… وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات… وزارة اللامستحيل.. وزارة غير تقليدية.. بدون وزير.. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء.. وتعمل على ملفات وطنية مهمة.. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل pic.twitter.com/VOhpPoup2u — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2019

وتابع "وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع… منها تقديم خدمات استباقية للجمهور… وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما الى 6 دقايق… وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات".

وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع.. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور.. وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من ٦٠ يوم الى ٦ دقايق.. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات.. pic.twitter.com/E38WTKJHdu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2019

وأردف حاكم دبي: "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة… وطريقة عملها… والمستحيل ليس في قاموسنا… وليس جزءا من تفكيرنا… ولن يكون جزءا من مستقبلنا".

المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة.. وطريقة عملها.. والمستحيل ليس في قاموسنا.. وليس جزء من تفكيرنا.. ولن يكون جزءا من مستقبلنا pic.twitter.com/0UDLA3aqXT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2019

وتتبنى "وزارة اللامستحيل" منظومة عمل افتراضية غير تقليدية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية والتفكير الاستباقي من خلال توليها ملفات وطنية هامة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالبدء بالعمل على عدد من ملفات المهام المتعلقة بعمل وزارة "اللامستحيل" في مرحلة أولى، تشمل كلا من إدارة الخدمات الاستباقية وإدارة المكافآت السلوكية وإدارة اكتشاف المهارات وإدارة منصة المشتريات الحكومية.

وتمثل وزارة اللامستحيل، الجيل القادم من الممارسات الحكومية، وتعمل على ملفات وطنية مهمة تتطلب معالجات سريعة وجريئة وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.