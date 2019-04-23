رئيس المجلس العسكري السوداني لـ"سبوتنيك": النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت إجراءات محاكمتهم

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، عبد الفتاح البرهان لوكالة سبوتنيك: النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم.

© REUTERS / REUTERS TV البرهان يشكر السيسي... ويؤكد لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى ونرجو منها الكثير

موسكو — سبوتنيك . وأعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم.

وقال البرهان في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم ردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتم في المستقبل القريب، وهل سيتم محاكمة قريبة لهؤلاء الأشخاص: "النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم".

وقال البرهان ردا على سؤال حول تقييمه لهذه المهلة التي أعطيت للمجلس العسكري، وكيف سيتم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والسودان: "نحن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر، وأيضا الاتحاد الأفريقي، ونتمنى قبل نهاية الفترة المهملة أن تستطيع الحكومة المدنية أن تباشر مهامها".

يأتي هذا التصريح بعد أن اتفق قادة أفارقة على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية، مؤكدين حرصهم على استقرار السودان ووحدته.