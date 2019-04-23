مرسوم ملكي سعودي بشأن الإمارات

قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وترأس الملك سلمان اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء السعودي بقصر اليمامة في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

© REUTERS / HANDOUT الملك سلمان يكشف مضمون رسائل 4 زعماء له

وأصدر المجلس مجموعة من القرارات من بينها تفويض وزير الداخلية السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة بنين، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووجه المجلس الشكر والتقدير لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة و"تمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي وقتل جميع الإرهابيين الذين يتبنون الفكر الضال وينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية لكشف وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها والقبض على عناصرها الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، حفاظاً على أمن البلاد والعباد ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومكتسباته من الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم".

وقرر المجلس كذلك تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة السنغال في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.