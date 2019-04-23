نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته، إطلاق اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرية أو مدينة في هضبة الجولان السورية

وقال في فيديو بصحية زوجته، سارة نتنياهو: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها. pic.twitter.com/OxF0wTSAzy — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 23, 2019

وفي أول إجراء سياسي تجاه هضبة الجولان السورية المحتلة، منذ الإعلان الأمريكي عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، قام نتنياهو اليوم الثلاثاء، بزيارة الجولان مع عقيلته، صباح اليوم، الثلاثاء.

ورافق رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته لهضبة الجولان السورية المحتلة، كل من زوجته، سارة، وابنيه، يائير وإفنار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.