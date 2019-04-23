البرهان لـ"سبوتنيك": نتمنى أن تستطيع الحكومة المدنية مباشرة مهامها قبل نهاية المهلة

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن المجلس يتمنى أن تستطيع الحكومة المدنية أن تباشر مهامها قبل نهاية المهلة المحددة.

© REUTERS / UMIT BEKTAS رئيس المجلس العسكري السوداني لـ"سبوتنيك": النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت إجراءات محاكمتهم

موسكو — سبوتنيك . وقال البرهان في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" اليوم، ردا على سؤال حول تقييمه لهذه المهلة التي أعطيت للمجلس العسكري، وكيف سيتم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والسودان: "نحن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر، وأيضا الاتحاد الأفريقي، ونتمنى قبل نهاية الفترة المهملة أن تستطيع الحكومة المدنية أن تباشر مهامها".

يأتي هذا التصريح بعد أن اتفق قادة أفارقة على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية، مؤكدين حرصهم على استقرار السودان ووحدته.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، عبد الفتاح البرهان لوكالة سبوتنيك: النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم.