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18:52 23 أبريل/ نيسان 2019
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    ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

    محمد بن زايد ورئيس جنوب السودان يبحثان علاقات البلدين

    © AFP 2019 / Money SHARMA
    العالم العربي
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    التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، لبحث علاقات التعاون بين البلدين.

    واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس سلفاكير ميارديت علاقات الصداقة وفرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجنوب السودان في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تخدم البلدين؛ بحسب "البيان".

    محمد بن زايد
    © AP Photo / Andrew Harnik
    محمد بن زايد يصدر عدة قرارات
    وأكد ابن زايد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للسلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان، متمنيا أن يتعزز الأمن والاستقرار فيها، مشددا على ضرورة مشاركة الأطراف كافة على بناء الثقة وبذل مزيد من الجهود البناءة والفاعلة لدعم جهود المصالحة الوطنية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في جمهورية جنوب السودان.

    وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة، انطلاقا من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف شعوب العالم.

    من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن سعادته بزيارة دولة التسامح والسلام وواحة الأمان، مثمنا جهود الدولة ومبادراتها الإنسانية العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين مختلف شعوب وثقافات العالم ودوله.

    وأكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع دولة الإمارات، التي تعد مركزا استثماريا واقتصاديا وتجاريا عالميا، بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, التسامح, جنوب السودان, حكومة جنوب السودان, الإمارات, سلفاكير, محمد بن زايد آل نهيان, الإمارات
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