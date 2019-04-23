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20:24 23 أبريل/ نيسان 2019
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    بن سلمان يرافق كوشنير كبير مستشاري البيت الأبيض في المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض

    صهر ترامب يكشف عما قاله لولي عهد السعودية بشأن مقتل خاشقجي

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم العربي
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    قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه حث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    مستشار البيت الأبيض كوشنر أثناء سفره إلى ميشيغان من قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    وبحسب "رويترز" فإنه خلال معرض رده على أسئلة في منتدى لمجلة "تايم"، لم يحدد كوشنر متى تحدث إلى ولي عهد السعودية بشأن خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، ومقتله داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/ تشرين الأول.

    لكن كوشنر كان قد تحدث مع ولي العهد هاتفيا خلال الأيام التي أعقبت مقتل خاشقجي كما اجتمع معه في الرياض خلال زيارته لعدد من العواصم الخليجية في فبراير/ شباط.

    وقال كوشنر "النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث".

    وأثار مقتل خاشقجي على يد ضباط سعوديين في إسطنبول موجة من الغضب وأضر بصورة ولي عهد السعودية.

    وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ولي العهد أمر بعملية القتل وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

    وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات من مشرعين أمريكيين لعدم اتخاذه موقفا أشد تجاه السعودية بسبب مقتل خاشقجي.

    وقال كوشنر عندما سئل عن النتائج التي توصلت إليها المخابرات "أنا لن أشكك في توصيات أجهزة المخابرات الأمريكية".

    ويقول ترامب إن الشراكة الأمريكية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأمريكي وللحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, مقتل خاشقجي, المخابرات المركزية الأمريكية, محمد بن سلمان, جمال خاشقجي, جاريد كوشنر, السعودية, أمريكا
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