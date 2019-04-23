صهر ترامب يكشف عما قاله لولي عهد السعودية بشأن مقتل خاشقجي

لكن كوشنر كان قد تحدث مع ولي العهد هاتفيا خلال الأيام التي أعقبت مقتل خاشقجي كما اجتمع معه في الرياض خلال زيارته لعدد من العواصم الخليجية في فبراير/ شباط.
وقال كوشنر "النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث".
وأثار مقتل خاشقجي على يد ضباط سعوديين في إسطنبول موجة من الغضب وأضر بصورة ولي عهد السعودية.
ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية لـTRT عربي: يبدو أن اعتقال عنصري المخابرات الإماراتية مرتبط بملف اغتيال جمال خاشقجي pic.twitter.com/sqeZ3KNLPT— عربي — الآن TRT (@TRTArabi) April 19, 2019
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ولي العهد أمر بعملية القتل وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.
وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات من مشرعين أمريكيين لعدم اتخاذه موقفا أشد تجاه السعودية بسبب مقتل خاشقجي.
وقال كوشنر عندما سئل عن النتائج التي توصلت إليها المخابرات "أنا لن أشكك في توصيات أجهزة المخابرات الأمريكية".
ويقول ترامب إن الشراكة الأمريكية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأمريكي وللحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
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