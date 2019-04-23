اتفاقيات ومذكرات تفاهم... تفاصيل جولة أمير قطر الأفريقية

وغادر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، العاصمة أبوجا، بعد زيارة إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، التقى خلالها بالرئيس النيجيري، محمد بخاري.

وغرد تميم بن حمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصور له مع الرئيس النيجيري، محمد بخاري خلال الزيارة، وكتب معها: "سعدت بزيارة نيجيريا ونتطلع في قطر لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع هذا البلد الأفريقي الهام وصاحب أحد أهم اقتصاديات القارة. أشكر فخامة الرئيس محمد بخاري على حفاوة الاستقبال والضيافة".

سعدت بزيارة نيجيريا ونتطلع في قطر لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع هذا البلد الأفريقي الهام وصاحب أحد أهم اقتصاديات القارة. أشكر فخامة الرئيس محمد بخاري على حفاوة الاستقبال والضيافة. pic.twitter.com/0UnDidsy5A — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 23, 2019

سمو أمير البلاد المفدى يغادر، مساء اليوم، العاصمة أبوجا بعد زيارة دولة لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وقد بعث سموه ببرقية إلى فخامة الرئيس محمد بخاري أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس وشعب نيجيريا الصديق على ما لقي سموه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة وتكريم. #قنا pic.twitter.com/I8QMUEygEr — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 23, 2019

​وخلال الزيارة، تبادل أمير قطر والرئيس النيجيري، الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

جانب من الصور لجلسة المباحثات الرسمية التي عقدها سمو أمير البلاد المفدى والرئيس النيجيري، والتي جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتبادل وجهات النظر ومواقف البلدين حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية. #قنا pic.twitter.com/LusK6z1nM4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 23, 2019

سمو أمير البلاد المفدى ورئيس نيجيريا يبحثان أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون، خلال اللقاء الذي عقد بالفيلا الرئاسية أسو روك بعد ظهر اليوم. #قنا pic.twitter.com/xiCWr6Xusb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 23, 2019

واستهل أمير قطر جولته الأفريقية، الأحد، بزيارة إلى جمهورية رواندا، بدعوة من رئيسها، بول كاغامي.

وعقد خلال الزيارة لقاءا ثنائيا بين أمير قطر وكاغامي، تبعه جلسة مباحثات موسعة تناولت السبل الكفيلة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتلا جلسة المباحثات، مراسم توقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقية التالية بين البلدين

— مذكرة تفاهم في مجال الثقافة

— مذكرة تفاهم في مجال الرياضة

— اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران والخدمات اللوجستية بجمهورية رواندا.

— مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال.

سمو أمير البلاد المفدى والرئيس الرواندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.#قنا pic.twitter.com/pWWjcBgCFz — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 21, 2019

وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين من خلال دعمها في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم، التجارة، الاستثمار، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وشجع الزعيمان تبادل الخبرات في مجال التنمية والتكنولوجيا مما سيعود بالنفع المشترك على شعبي البلدين الصديقين.

وأقام الرئيس الرواندي، بول كاغامي، مأدبة عشاء تكريما للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له، وشكره على تلبية الدعوة لزيارة جمهورية رواندا.

وفي اليوم الثاني للزيارة، أمس الإثنين، قام أمير قطر بجولة في محمية أكاغارا الوطنية في المنطقة الشرقية، وذلك برفقة فخامة الرئيس بول كاغامي.

#صور



قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجولة في محمية #اكاغارا الوطنية في المنطقة الشرقية وذلك برفقة فخامة الرئيس بول كاغامي#الوطن #قطر #رواندا pic.twitter.com/o3Gl93hGs8 — جريدة الوطن (@al_watanQatar) April 22, 2019

وعقب الجولة، أقام الرئيس بول كاغامي مأدبة غداء للشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضفاف بحيرة موهازي.

واستذكر فخامة الرئيس بول كاغامي بحرارة زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، وأكد من جديد الأهمية التي توليها رواندا لعلاقتها بدولة قطر.

وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص تقديره لفخامة الرئيس بول كاغامي ولحكومة وشعب جمهورية رواندا على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم خلال الزيارة.

أشكر فخامة الرئيس بول كاغامي على حسن الضيافة، وكلي ثقة بالآفاق الواعدة التي ترسمها زيارتي إلى جمهورية رواندا خاصة في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها. أجرينا مشاورات مثمرة حول سبل تعزيز صداقتنا وتعاوننا وحول قضايا إقليمية ودولية pic.twitter.com/JlnkD9f8Xj — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 21, 2019

وغرد عبر حسابه على "تويتر": "أشكر فخامة الرئيس بول كاغامي على حسن الضيافة، وكلي ثقة بالآفاق الواعدة التي ترسمها زيارتي إلى جمهورية رواندا خاصة في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها. أجرينا مشاورات مثمرة حول سبل تعزيز صداقتنا وتعاوننا وحول قضايا إقليمية ودولية".