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20:54 23 أبريل/ نيسان 2019
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    اتفاقيات ومذكرات تفاهم... تفاصيل جولة أمير قطر الأفريقية

    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    العالم العربي
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    اختتم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، جولة أفريقية بدأها أول أمس الأحد، شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولتي رواندا ونيجيريا.

    وغادر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، العاصمة أبوجا، بعد زيارة إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، التقى خلالها بالرئيس النيجيري، محمد بخاري.

    وغرد تميم بن حمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصور له مع الرئيس النيجيري، محمد بخاري خلال الزيارة، وكتب معها: "سعدت بزيارة نيجيريا ونتطلع في قطر لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع هذا البلد الأفريقي الهام وصاحب أحد أهم اقتصاديات القارة. أشكر فخامة الرئيس محمد بخاري على حفاوة الاستقبال والضيافة".

    ​وخلال الزيارة، تبادل أمير قطر والرئيس النيجيري، الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

    واستهل أمير قطر جولته الأفريقية، الأحد، بزيارة إلى جمهورية رواندا، بدعوة من رئيسها، بول كاغامي.

    وعقد خلال الزيارة لقاءا ثنائيا بين أمير قطر وكاغامي، تبعه جلسة مباحثات موسعة تناولت السبل الكفيلة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    وتلا جلسة المباحثات، مراسم توقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقية التالية بين البلدين

    — مذكرة تفاهم في مجال الثقافة

    — مذكرة تفاهم في مجال الرياضة

    — اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران والخدمات اللوجستية بجمهورية رواندا.

    — مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال.

    وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين من خلال دعمها في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم، التجارة، الاستثمار، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

    وشجع الزعيمان تبادل الخبرات في مجال التنمية والتكنولوجيا مما سيعود بالنفع المشترك على شعبي البلدين الصديقين.

    وأقام الرئيس الرواندي، بول كاغامي، مأدبة عشاء تكريما للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له، وشكره على تلبية الدعوة لزيارة جمهورية رواندا.

    وفي اليوم الثاني للزيارة، أمس الإثنين، قام أمير قطر بجولة في محمية أكاغارا الوطنية في المنطقة الشرقية، وذلك برفقة فخامة الرئيس بول كاغامي.

    وعقب الجولة، أقام الرئيس بول كاغامي مأدبة غداء للشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضفاف بحيرة موهازي.

    واستذكر فخامة الرئيس بول كاغامي بحرارة زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، وأكد من جديد الأهمية التي توليها رواندا لعلاقتها بدولة قطر.

    وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص تقديره لفخامة الرئيس بول كاغامي ولحكومة وشعب جمهورية رواندا على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم خلال الزيارة.

    وغرد عبر حسابه على "تويتر": "أشكر فخامة الرئيس بول كاغامي على حسن الضيافة، وكلي ثقة بالآفاق الواعدة التي ترسمها زيارتي إلى جمهورية رواندا خاصة في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها. أجرينا مشاورات مثمرة حول سبل تعزيز صداقتنا وتعاوننا وحول قضايا إقليمية ودولية".

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