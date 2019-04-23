رسالة من السيسي إلى شعب مصر بعد الموافقة على التعديلات الدستورية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتسمح له بالترشح مرة أخرى للمدة 6 سنوات.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany مصر تعلن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على تلك التعديلات.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول: "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومى بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة".

وأضاف السيسي في رسالته: "إن ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسى والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي".

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء داخل مصر وخارجها من أصل عدد 61 مليون شخص بنسبة مشاركة 44.3 في المئة".

وأضافت أن "الموافقين عددهم 23 مليون و416 ألف صوت بنسبة 88.8 في المئة، وغير الموافقين 2 مليون و945 ألف شخص بنسبة 11 في المئة".