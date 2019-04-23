هبوط اضطراري لطائرة قرب الخرطوم (صورة)

اضطرت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الآسيوية، أمس الإثنين، للهبوط اضطراريا قرب العاصمة السودانية الخرطوم.

هبطت الطائرة من طراز "آن-26" (أنطونوف-26)، أثناء دخولها المجال الجوي السوداني، بسبب تعرضها لعطل فني، ونفاد الوقود منها، بحسب موقع "ذا أفياشن هيرالد".

Asia Airways Antonov AN-26 Runs out of Fuel — Aviation News — I just can’t believe this!! 😡😡 https://t.co/WSgw4i3riv — ✈Monica-مونيكا✈️ (@vargasmoni) April 23, 2019

وكانت الطائرة متجهة من جيوبتي إلى الخرطوم، وكان على متنها طاقم مكون من 5 أفراد، فاضطرت للهبوط في منطقة مفتوحة، بعد نفاد الوقود منها.

وفيما لم تقع أي إصابات نتيجة الهبوط الاضطراري، إلا أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة.