اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مناطق غرب الضالع وتقطع إمدادات للجيش

حققت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، تقدماً في معارك مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا هجوما واسعا من محورين في مديرية الحشاء غرب الضالع، تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق عدة بينها الطاحون والدخلة وقلعة يراخ والزقماء.

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وأضاف أن "أنصار الله" قطعت بسيطرة مقاتليها على منطقة الزقماء وطريقها، أمدادات الجيش من مديرية الضالع مركز المحافظة، وأصبحت القوات محاصرة باستثناء طرق فرعية.

ووفقا للمصدر، فإن مواجهات عنيفة تدور في منطقة ضوران مركز مديرية الحشاء، وسط استماتة من الجيش والمقاومة الشعبية الموالية له، في صد تقدم "أنصار الله".

وذكر أن طيران التحالف قصف تجمعات لمقاتلي "أنصار الله" في مديريتي الحشاء ودمت، ملحقا خسائر في صفوف الجماعة.

وتكمن أهمية مديرية الحشاء الواقعة غرب محافظة الضالع، في كونها تربط محافظتي تعز وإب بالضالع.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في جبهات الضالع، موقعةً عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، في ظل تقدم ميداني لمقاتلي الجماعة.