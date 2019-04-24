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13:51 24 أبريل/ نيسان 2019
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    الأمير خالد بن سلمان

    خالد بن سلمان: ماضون في التصدي للإرهاب والتطرف مهما كلف الأمر (فيديو)

    © REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
    العالم العربي
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    قال خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، الأربعاء: "إننا ماضون في التصدي للإرهاب والتطرف مهما كلف الأمر"، لافتا إلى أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو هدف السعودية.

    وأضاف الأمير في كلمة المملكة بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي: "إن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم "حزب الله" و"الحوثيين"، وتنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم، وعلينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن والتنمية، كما يستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية".

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    وقال: "إن الحوثيين أطلقوا أكثر من مئتي صاروخ باليستي استهدفت عاصمة المملكة ومدنها".

    وتابع: "المملكة في سياستها الخارجية لم توفر أي جهد لإرساء الاستقرار والأمن، ويجب محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال".

    وحول اليمن، قال: "غايتنا أن يحقق المواطن اليمني استقراره في ظل حكومة شرعية، والميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي (2216)، والمبادرة الخليجية، وتواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم".

    وقال الأمير خالد بن سلمان: "المملكة ماضية في مسيرتها التنموية لتحقيق رؤيتها والتصدي للإرهاب، وهناك ضرورة للتنسيق بين الدول أجمع في تحقيق محاربة الإرهاب، والمملكة حريصة على تحقيق الأمن الدولي وتعزيزه وتواصل تعزيز قدراتها لمواجهة تحديات المنطقة".

    وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو، أعمال المؤتمر الثامن للأمن الدولي، والذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية بوفد يترأسه، الأمير خالد بن سلمان.

    ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، الوضع فى الشرق الأوسط، مع التركيز على آليات إرساء الاستقرار في سوريا والعراق، وعمليات إعادة اللاجئين والإعمار في الدول المتضررة من الأنشطة الإرهابية.

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, السعودية, إيران
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