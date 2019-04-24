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13:49 24 أبريل/ نيسان 2019
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    قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

    رسالة خطيرة من زعيم عربي لإيران يطلب المساعدة في احتلال 4 دول خليجية

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم العربي
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    كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاصيل رسالة بعث بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى نظيره الإيراني آنذاك هاشمي رفسنجاني.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS / HANDOUT
    روحاني يذكر السعودية بـ"صدام حسين" ويتحدث عن شرط التفاوض مع أمريكا
    وقال روحاني، اليوم الأربعاء، إن صدام طلب في رسالته مساعدته في احتلال الكويت والإمارات وقطر وأجزاء من السعودية، بحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    وأكد الرئيس الإيراني في كلمة له اليوم نقلها التلفزيون الإيراني: "صدام طلب من إيران مساعدته في احتلال دول الخليج مقابل حصولها على ما تريد".

    وقال:

    "إن كانت إيران قد اتخذت آنذاك قراراً آخر، لعلنا اليوم لم نكن نجد أثراً للسعودية والإمارات".

    وشدد على أن "عدم احتلال السعودية والإمارات من قبل صدام حسين يعود لحكمة وعقلانية الإيرانيين".

    وسأل روحاني السعودية: "كيف تتعاون اليوم مع أعداء إيران وهي التي أنقذت بلدكم ومنعت الغير من السيطرة عليه".

    وقال الرئيس الإيراني في حديث وجهه إلى السعودية والإمارات: "تصفير صادراتنا النفطية ليس ممكنا وتعويض قطع صادرات النفط الإيراني من جانبكم، يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني، هل نسيتم أن بقاءكم على قيد الحياة أمام سياسة التوسع التي سلكها صدام (حسين) كان بفضل قرارات إيران الحكيمة".

    وأعرب مجلس الوزراء السعودي أمس عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.

    وجدد المجلس تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.

    بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.


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    حرب الخليج, أخبار الكويت, أخبار الإمارات, أخبار قطر, أخبار إيران, أخبار السعودية, الجيش الإيراني, الجيش العراقي, الرئيس الإيراني حسن روحاني, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, صدام حسين, السعودية, الكويت, قطر, الإمارات, إيران
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