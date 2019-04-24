تسجيل
16:57 24 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مقاتل في بيروت

    في ظل توسط إقليمي... بري يؤكد استعداد لبنان تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل

    © Photo/ Bill Foley
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استعداد بلاده تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل بإشراف الأمم المتحدة.

    وأوضح بري أن بلاده مستعدة لتثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة مع إسرائيل، عن طريق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة؛ بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

    الخط الأزرق

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Zahraa al- Amir
    السلطات اللبنانية تكشف طرقا إسرائيلية جديدة لتجنيد العملاء في لبنان
    ووردت أقوال بري، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه في بيروت مع قائد قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، الجنرال ستيفانو ديل كول. ووفقا لمصدر رسمي لبناني، تم الحديث أيضا حول الخط الأزرق والحدود البحرية.

    من جهته، أعرب ديل كول عن إمكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية، ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار.

    ومن الجدير ذكره أن هناك نزاعاً حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والمنطقة الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا.

    وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين، القبرصي واليوناني، سيلعبان دورا مع إسرائيل في التوسط لتصحيح الحدود البحرية مع لبنان.

    الحدود الإسرائيلية اللبنانية
    © AP Photo /
    مدير مركز "دال": لبنان لجأ للأمم المتحدة في قضية ترسيم الحدود لوضع حد لتغول واشنطن
    وأضافت القناة الإسرائيلية "مكان" أن ذلك يأتي باعتبار أن الدول الثلاث ترتبط باتفاقية على مد أنبوب مستقبلا من إسرائيل، إلى قبرص فاليونان فأوروبا لنقل الغاز المنتج من الحقول الإسرائيلية والقبرصية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط إليها.

    سوق الطاقة

    وأضافت المصادر أن الدولتين الأوروبيتين معنيتان بمعالجة النزاع اللبناني الإسرائيلي، نظرًا إلى تأثير ذلك على مستقبل سوق الطاقة في المنطقة.

    وقالت مصادر إن إعادة تحريك الاتصالات بدأ بشكل حثيث منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى بيروت في 22 مارس/ آذار الماضي. وذكرت المصادر لـ"الحياة" أن هذا الموضوع هو الأول الذي أثاره بومبيو مع رئيس البرلمان، نبيه بري، حين زاره، فور السلام عليه، حيث بادره بالقول: ماذا سنفعل بمسألة الحدود البحرية مع إسرائيل؟

    وأضافت المصادر أن اجتماع بري مع بومبيو انتهى إلى تفهم الأخير لمطلب رئيس البرلمان أن تتولى الأمم المتحدة بالاشتراك مع اللجنة العسكرية الثلاثية الإسرائيلية اللبنانية الدولية (يونيفيل)، التي تعقد اجتماعاتها في الناقورة، معالجة الخلاف وبمواكبة أمريكية.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية
    عون يرفض انضمام لبنان لأي منتدى طاقة تشارك فيه إسرائيل
    بعد 37 عاما… إسرائيل تستعيد رفات جندي قتل في لبنان (فيديو)
    لبنان يدين الإعلان الأمريكي بضم الجولان إلى إسرائيل واعتداءات غزة
    الشرق الأوسط: لبنان يتجه لحل "دبلوماسي" لقضية الأنفاق على الحدود مع إسرائيل
    لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل... تخوف إسرائيلي من مسيرات العودة...أمير قطر يستثمر في إعادة إعمار العراق
    الكلمات الدلالية:
    البحر المتوسط, لبنان, صحف لبنانية, الحكومة اليونانية, نبيه بري, لبنان, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك