في ظل توسط إقليمي... بري يؤكد استعداد لبنان تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استعداد بلاده تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل بإشراف الأمم المتحدة.

وأوضح بري أن بلاده مستعدة لتثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة مع إسرائيل، عن طريق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة؛ بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

الخط الأزرق

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ووردت أقوال بري، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه في بيروت مع قائد قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، الجنرال ستيفانو ديل كول. ووفقا لمصدر رسمي لبناني، تم الحديث أيضا حول الخط الأزرق والحدود البحرية.

من جهته، أعرب ديل كول عن إمكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية، ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار.

ومن الجدير ذكره أن هناك نزاعاً حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والمنطقة الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلا عن مصادر مطلعة أن الجانبين، القبرصي واليوناني، سيلعبان دورا مع إسرائيل في التوسط لتصحيح الحدود البحرية مع لبنان.

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وأضافت القناة الإسرائيلية "مكان" أن ذلك يأتي باعتبار أن الدول الثلاث ترتبط باتفاقية على مد أنبوب مستقبلا من إسرائيل، إلى قبرص فاليونان فأوروبا لنقل الغاز المنتج من الحقول الإسرائيلية والقبرصية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط إليها.

سوق الطاقة

وأضافت المصادر أن الدولتين الأوروبيتين معنيتان بمعالجة النزاع اللبناني الإسرائيلي، نظرًا إلى تأثير ذلك على مستقبل سوق الطاقة في المنطقة.

وقالت مصادر إن إعادة تحريك الاتصالات بدأ بشكل حثيث منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى بيروت في 22 مارس/ آذار الماضي. وذكرت المصادر لـ"الحياة" أن هذا الموضوع هو الأول الذي أثاره بومبيو مع رئيس البرلمان، نبيه بري، حين زاره، فور السلام عليه، حيث بادره بالقول: ماذا سنفعل بمسألة الحدود البحرية مع إسرائيل؟

وأضافت المصادر أن اجتماع بري مع بومبيو انتهى إلى تفهم الأخير لمطلب رئيس البرلمان أن تتولى الأمم المتحدة بالاشتراك مع اللجنة العسكرية الثلاثية الإسرائيلية اللبنانية الدولية (يونيفيل)، التي تعقد اجتماعاتها في الناقورة، معالجة الخلاف وبمواكبة أمريكية.