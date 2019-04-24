المجلس العسكري في السودان يدعو قوى الحرية والتغيير لاجتماع عاجل

الخرطوم- سبوتنيك وفي بيان صحفي للمجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأربعاء، قال إن" المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم الأربعاء".
وفي وقت سابق من اليوم جددت قوى الحرية، على لسان أحد قادتها، عمر الدقير، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، موقفها بالقول "علقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي لأنه لا يريد أن يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير".
ويجري في هذه الأيام المجلس العسكري الانتقالي لقاءات مع الاحزاب والجماعات الدينية والثقافية والسياسة لأجل تشكيل حكومة مدنية تدير الفترة الانتقالية المقبلة بعد عزل البشير من حكم السودان في 6 أبريل الجاري من بعد قادة الجيش السوداني استجابة للاعتصامات واحتجاجات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)