العراق يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي (فيديو)

استقبل وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الأمين العامَّ لمجلس التعاون الخليجيِ، عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ، وبحث الجانبان العلاقات المُميَّزة للعراق مع دول المجلس، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح شُعُوبنا العربيّة.

ووقـَّع الجانبان مُذكّرة تفاهم للمُشاوَرات السياسيَّة تُتيح إجراء حوارات مُنتظمة في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك؛ بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية.

وعقب اللقاء، أدلى الجانبان بتصريحات صحفيَّة، أكّد الحكيم فيها عمق العلاقات بين العراق ودول المجلس، مُوضِحاً: تربطنا مع دول مجلس التعاون الخليجيّ علاقات مُتميِّزة، وقويَّة، وبأنَّ هذه الزيارات تُساهِم في تقوية الأواصر، وتحقيق التعاون المُشترَك بين دول المنطقة.

وقال الحكيم:

نعتزُّ بزيارات الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجيِّ؛ لأنها تُساهِم في تبادل وجهات النظر، والاستماع إلى آرائهم، وإطلاعهم على التقدُّم الحاصل في العراق.

وشدد بالقول:

إنَّ أمن وسلامة الخليج هو من أمن وسلامة العراق.

وفي الشأن العربيِّ، أعرب الحكيم عن تطلـُّع العراق لإنهاء الأزمة اليمنيَّة بالطرق السلميَّة، وتشكيل حكومة وحدة وطنيَّة شاملة تُعزِّز وحدة، وسلامة اليمن بكامله.