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16:55 24 أبريل/ نيسان 2019
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    شعار حزب الله من الانتخابات النيابية اللبنانية

    ممثل "حزب الله" بحث في موسكو اعتداء إسرائيل على النفط والغاز اللبناني

    © Sputnik . Zahraa El-Amer
    العالم العربي
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    صرح النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني (حزب الله)، علي فياض، بأنه بحث خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اعتداء إسرائيل على حقول النفط والغاز في لبنان، معربا بأن سياسة واشنطن التصعيدية هي التي ترفع من مستوى التوترات في المنطقة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال فياض في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته بمؤتمر الأمن الدولي في موسكو ردا على سؤال حول نتائج اللقاءات في الخارجية الروسية: "اللقاء كان فرصة لبحث الجولة الشاملة للأوضاع الإقليمية والوضع اللبناني، جرى استعراض للتحديات، التي يعيشها لبنان على الصعيد الاقتصادي. وفيما يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي على النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والسياسات الأمريكية والإسرائيلية التصعيدية على المستوى الإقليمي أيضا. كما جرى الوقوف أيضا على التطورات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية".

    أنصار حزب الله في لبنان
    © REUTERS / AZIZ TAHER
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    وفي ما يتعلق بتداعيات اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان قال فياض: "طبعا الاعتراف الأمريكي بأن مرتفعات جولان هي جزء من السيادة الإسرائيلية هو قرار شديد الخطورة، وقرار ليس فقط يتجاوز الحقائق التاريخية والإنسانية وإنما هو أيضا يدوس على القانون الدولي.

    وأضاف النائب اللبناني "وعلى أي حال هذا يأتي ضمن سياسة تصعيدية أمريكية على مستوى المنطقة، هي التي ترفع من مستوى التوترات الإقليمية. عندما نتحدث عن الشرق الأوسط، هو غير مستقر، أميركا هي التي تتحمل المسؤولية والكيان الإسرائيلي هو أيضا يتحمل المسؤولية في جعل المنطقة منطقة توترات واضطرابات والدفع باتجاه مزيد من التصعيد".

    هذا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها "حزب الله" في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي يعقد في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/ أبريل في موسكو، بحضور أكثر من ألف مشارك من 100 دولة بما في ذلك وزراء دفاع أكثر من 35 بلدا، يبحث خلاله المشاركون الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا الأمن الدولي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    دور حزب الله في لبنان, حزب الله, روسيا
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