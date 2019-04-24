سيالة: بيان القاهرة حول ليبيا لا يعكس الأوضاع على الأرض

القاهرة — سبوتنيك. وقال سيالة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "هناك وضع على الأرض وهجوم على العاصمة وهناك قوات معتدية وقوات تدافع عن العاصمة وهذا لم ينعكس شيئا في البيان".
وأضاف سيالة "قدمنا ردا للاتحاد الأفريقي والبيان لا يعكس الوضع على الأرض".
يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة استضافت، الاثنين المنصرم، اجتماعات قمة الترويكا ولجنة ليبيا في الاتحاد الأفريقي حول الوضع في ليبيا، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.
كما طالب القادة المجتمعون في بيانهم كافة الأطراف الليبية بضبط النفس واحترام سلامة المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق ليبيا، كما طالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا، وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، ووقف كافة التدخلات الخارجية في ليبيا التي تسعي لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة.
كما أكد البيان على استمرار التزام الترويكا بتكثيف انخراطها في طافة الفرقاء الليبيين في المرحلة المقبلة للتوصل للحل السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واتساقا مع آليات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
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