سيالة: بيان القاهرة حول ليبيا لا يعكس الأوضاع على الأرض

صرح وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد طاهر سيالة، أن البيان الصادر عن القمة التي عقدت في القاهرة أمس الاثنين بشأن التطورات في ليبيا لا يعكس الأوضاع على الأرض، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق قدمت ردا للاتحاد الأفريقي بهذا الشأن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال سيالة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "هناك وضع على الأرض وهجوم على العاصمة وهناك قوات معتدية وقوات تدافع عن العاصمة وهذا لم ينعكس شيئا في البيان".

وأضاف سيالة "قدمنا ردا للاتحاد الأفريقي والبيان لا يعكس الوضع على الأرض".

يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة استضافت، الاثنين المنصرم، اجتماعات قمة الترويكا ولجنة ليبيا في الاتحاد الأفريقي حول الوضع في ليبيا، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.

© REUTERS / Carlos Barria السيسي يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة

وعقب الاجتماع أصدر القادة المشاركون في القمة، بيانا، أكدوا فيه على الدور الرئيس والمحوري للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في تناول ومعالجة الأزمة الحالية في ليبيا، وطالبوا بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، كما طالبوا المبعوث الأممي إلى ليبيا بالتعاون بشكل كامل مع الاتحاد الأفريقي وبشفافية تامة، وبتكثيف مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا على حد سواء وبدون استثناء.

كما طالب القادة المجتمعون في بيانهم كافة الأطراف الليبية بضبط النفس واحترام سلامة المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق ليبيا، كما طالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا، وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، ووقف كافة التدخلات الخارجية في ليبيا التي تسعي لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة.

كما أكد البيان على استمرار التزام الترويكا بتكثيف انخراطها في طافة الفرقاء الليبيين في المرحلة المقبلة للتوصل للحل السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واتساقا مع آليات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.