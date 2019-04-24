قوات صنعاء تعلن انتزاع 360 كم من محافظة الضالع خلال 48 ساعة

قال بيان عسكري صادر عن قوات صنعاء، إنهم تمكنوا واللجان الشعبية اليوم من تطهير وتأمين مديرية الحشا في محافظة الضالع بالكامل في عملية عسكرية هجومية واسعة استمرت 48 ساعة وبمساحة إجمالية تقدر بـ360كم مربع.

أشار يحيى سريع، المتحدث باسم قوات صنعاء، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ العملية الهجومية الواسعة من قبل وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية باتجاه مواقع العدو في مديرية الحشا من ثلاثة مسارات.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مناطق غرب الضالع وتقطع إمدادات للجيش

المسار الأول: انطلق فيه مقاتلونا من موقع مشواس حيث تم قطع خطوط امدادات العدو من منطقة الزقماء وتم بفضل الله تطهير وتامين اثنين وثلاثين 32 موقعا أبرزها مركز المديرية "ضوران" والمجمع الحكومي وسوق الطاحون.

المسار الثاني: تحرك خلاله أبطال الجيش واللجان الشعبية من مديرية ماوية في تعز باتجاه رباط عمارة وتم تطهير وتامين ثلاثة وأربعين 43 موقعا وصولا إلى مركز المديرية والالتقاء بالمسار الأول.

المسار الثالث: تحركت خلاله قواتنا من حبيل يحيى باتجاه نقيل دقة وجبل الحشا والمواقع المجاورة وتم تأمين أكثر من تسعة وأربعين 49 موقعا وصولا إلى مركز المديرية لتلتقي الثلاثة المسارات فيها.

وتابع المتحدث العسكري، بهذه العملية العسكرية أصبحت مديرية الحشا بمحافظة الضالع مديرية مؤمّنة بالكامل بمساحة اجمالية تقدر بثلاث مئة وستين 360 كيلومترا مربعا وتشمل أكثر من مئة وأربعة وعشرين 124 موقعا عسكريا وعشرات القرى.

وقد أدت العملية إلى مصرع العشرات من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري متنوع وتأمين مختلف المناطق على امتداد أراضي الجمهورية.