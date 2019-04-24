وكالة: الجزائر لن تمدد اتفاقا لمبادلة النفط بمنتجات مكررة مع "فيتول"

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بينما تعود مصفاة نفطية إيطالية طاقتها 175 ألف برميل يوميا، استحوذت عليها سوناطراك من اكسون موبيل العام الماضي، إلى العمل بعد صيانة استغرقت 45 يوما، بحسب "رويترز".
واتفاق فيتول، الذي بدأ في فبراير/ شباط العام الماضي، كان من المنتظر أن ينتهي في ديسمبر/ كانون الأول وجرى تمديده حتى نهاية أبريل/ نيسان.
وبموجب الاتفاق تأخذ فيتول ما يصل إلى مليوني برميل من الخام شهريا من سوناطراك وتقدم منتجات مكررة للشركة الجزائرية. وقد امتنعت فيتول عن التعقيب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)