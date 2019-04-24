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18:29 24 أبريل/ نيسان 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن

    استنكار وإدانة من البرلمان العربي بعد اعتقال ومحاكمة نواب الشعب في صنعاء

    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    البرلمان العربي يدين الانتهاكات التي تقوم بها "ميليشيا الحوثي الإنقلابية" بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، ويطالب المجتمع الدولي بإصدار قرارات دولية تعاقب مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفر الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني المحتجزين في صنعاء.

    قال بيان صحفي للبرلمان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، يتابع البرلمان العربي الوضع في الجمهورية اليمنية سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ويدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات السافرة بحق أعضاء مجلس النوب بالجمهورية اليمنية.

    وأضاف البيان، الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي تلقى أمس الثلاثاء، رسالة مكتوبة من سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية  الذي عقد جلساته مؤخرا في سيئون عاصمة إقليم حضرموت بالجنوب اليمني، تناولت الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها "ميليشيا الحوثي الإنقلابية" بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، ومنها، فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تحت سيطرتهم وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة.

    الجنود اليمنيين الموالين للحوثيين
    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
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    وتابع البيان، إضافة لما سبق تقوم "مليشيا الحوثي" بإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصا النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م.

    كما قاموا أيضا بمصادرة ممتلكات 140 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية.

    وإذ أستنكر رئيس البرلمان العربي وأدان في البيان تلك الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، فإنه يحمل "ميليشيا الحوثي الإنقلابية" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.

    وطالب رئيس البرلمان العربي المنظمات الدولية وعلى ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، بإدانة واستنكار هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني.

    كما دعا البيان الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تعاقب "ميليشيا الحوثي الإنقلابية" وداعميها، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها جماعة الحوثي الإنقلابية بالقوة.

    وأكد رئيس البرلمان العربي مواصلة البرلمان العربي لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دوليا، وما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وسـيادة أراضيه.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة اليمنية, إدانة, استنكار, البرلمان العربي, صنعاء, اليمن
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