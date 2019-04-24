السعودية تحقق أول فائض في الميزانية منذ 5 سنوات

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده حققت فائضا في الميزانية بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي 2019، وذلك الأول مرة منذ عام 2014.

وأوضح الجدعان، خلال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الإجمالية ارتفعت بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نفس الفترة من 2018، فيما ارتفع الإنفاق بـ8% عن نفس الفترة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© REUTERS / HANDOUT ميزانية السعودية 2019... الأكبر في تاريخ المملكة

وبحسب الجدعان، نمت الإيرادات النفطية بمعدل 48% لتسجل 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار).

وصعدت أسعار البترول بأكثر من 27% خلال الربع الأول، وتمثل الإيرادات النفطية للمملكة نحو 70% من الإيرادات الإجمالية.

أشار الجدعان إلى أن إيرادات بلاده غير النفطية نمت إلى 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، بمعدل ناهز 46% عن الربع الأول 2018، ومقارنة بـ21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار) فقط عن نفس الفترة من 2014.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعلن نهاية 2018 ميزانية المملكة للعام الجديد 2019 والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وتسعى السعودية لتنويع مصادر الإيرادات ووقف ما أسماه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"الإدمان على النفط".