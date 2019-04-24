شارك في الحرب العراقية الإيرانية... السيول تعيد جنديا إلى العراق بعد غياب 37 عاما

ووفقا لصحيفة "الرؤية"، أوضح مسؤول محلي أن رفات الجندي العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري، تم التعرف عليها من قرص معدني بقلادة معلقة في الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية.
أعلنت السلطات العراقية العثور على رفات جندي عراقي يدعى عبد الأمير حاج جبار الجادري فُقد خلال الحرب الإيرانية العراقية منذ 37 عاماً، وجرفته سيول قوية من إيران إلى داخل الأراضي العراقية ليستقر قرب بلدة المشرح في محافظة ميسان جنوبي البلاد.#الرؤية_بلا_حدود— صحيفة الرؤية (@Alroeya) April 24, 2019
#بلا_حدود#العراق pic.twitter.com/9XVVZSOIGY
وفقد الجادري عام 1982 خلال اجتياح القوات العراقية مدنا إيرانية حدودية، ردا على قصف الجيش الإيراني لمدينة البصرة على مياه الخليج جنوبي العراق.
وأوضحت سلطات محافظة ميسان إن معلومات رفات الجندي تم التعرف إليها من قلادة معدنية معلقة في رقبة الجندي وتحمل اسمه وبياناته، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية.#الرؤية_بلا_حدود— صحيفة الرؤية (@Alroeya) April 24, 2019
#بلا_حدود pic.twitter.com/LcvQp3NzDn
وقال رئيس المجلس المحلي لناحية الفجر جنوبي العراق، زهير كامل: "أهالي الفجر تسلموا رفات المقاتل في الجيش العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري الذي فقد في عام 1982 أثناء الحرب الإيرانية العراقية، أي قبل 37 عاما".
وأشار الجادري إلى أن السيول الإيرانية القادمة إلى البلاد حملت رفاته إلى منطقة المشرح في العمارة.
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