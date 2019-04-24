عقب زيارة مسؤول كبير في المجلس العسكري للبشير... قرار محتمل يمس الرئيس المعزول

فوفقا لما نشرته صحيفة "الانتباهة"، كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى مكان آمن بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري.

© REUTERS / Zohra Bensemra تفاصيل جديدة حول المبالغ المضبوطة في منزل البشير

وأكدت ذات المصادر للصحيفة، نقل النائب الأول الأسبق للبشير، علي عثمان محمد طه، إلى مستشفى السلاح الطبي عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر، ومن ثم أعيد إلى محبسه بعد تلقي العلاج.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن البشير يعاني "حالة نفسية صعبة"، وتعرض لـ"جلطة خفيفة"، قبل أن تتم معالجته وإعادته إلى محبسه.

ونقلت السلطات الانتقالية البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.