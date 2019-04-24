نهاية مؤسفة لنقاش حول مباراة في دوري عربي

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، عن جريمة سب وتهديد بالقتل عبر وسيلة تواصل اجتماعي.

ووفقا لصحيفة "البيان"، اتهم شاب خليجي بتهديده قتل المجني عليه عقب نقاش حول نتائج مباراة كرة قدم في الدوري المحلي.

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ووجهت النيابة العامة إلى موظف خليجي في العشرينيات من عمره تهمتين، إحداهما سب موظف من جنسيته وجيله، باستخدام الشبكة المعلوماتية، حيث رسل اليه عبر تطبيق "سناب شات" عبارات سب وقذف وإساءة للشرف، مع تهديده بالقتل حال مشاهدته له.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة، إن المتهم تهجم عليه وسبه وهدده بالقتل خلال نقاش بينهما حول نتائج مباراة في الدوري المحلي.

وتقدم المجني عليه ببلاغ بعد تقديمه صورة للمحادثة الالكترونية التي جرت بينهما، وفيها عبارات السب والتهديد التي تعرض لها.