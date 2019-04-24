الجيش اليمني يعلن تدمير غرفة اتصالات متطورة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، تدمير غرفة اتصالات حديثة ومخزن أسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بغارات جوية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "مقاتلات التحالف دمرت بغارات اليوم الأربعاء، غرفة اتصالات متطورة ومخزنا كبيرا للأسلحة تابعا للحوثيين في جبال ابن عريج بمديرية ساقين (غرب صعدة)".

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يستعيد مواقع في تعز بعد ساعات من سيطرة "أنصار الله"

وأكد "مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثيين كانت متواجدة في غرفة الاتصالات وجوار المخزن ساعة استهدافه بالغارات".

ووفقاً لموقع الجيش "أعقبت الغارات الجوية انفجارات عنيفة وتصاعداً كثيفاً للنيران والأدخنة من الأماكن المستهدفة استمرت لفترة طويلة".

في سياق آخر، ذكر الجيش اليمني، على موقعه أن قواته "أسقطت طائرة استطلاعية مُسيرة للحوثيين بعد رصدها في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف (شرق صعدة)".

وأضاف أن "الجيش استهدف بالتزامن تحركات للحوثيين في المنطقة ذاتها وقتل ثمانية منهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار، تحت وابل كثيف من النيران".

وأشار إلى "شن راجمات التحالف العربي قصفاً مكثفاً على مواقع تمركز الحوثيين في وادي الغول بكتاف، أسفر عن سقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح".