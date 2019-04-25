تسجيل
00:36 25 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الجيش اليمني

    الجيش اليمني يعلن صد هجوم واسع لـ"أنصار الله" غرب البيضاء

    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، إن المقاومة الشعبية الموالية له، أحبطت يوم الأربعاء، هجوما واسعا لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين المقاومة الشعبية والحوثيين تركزت في منطقة قربة بمديرية الزاهر (غرب البيضاء)، بعد أن دفعوا بآليات ودبابات عدة إليها، وشنوا هجوماً واسعاً ومكثفاً على منطقة الحبج".

    جنود في الجيش اليمني
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مناطق غرب الضالع وتقطع إمدادات للجيش
    وأكد "تمكنت المقاومة الشعبية من التصدي لمحاولات الحوثيين التقدم صوب منطقة الحبج".

    وبين أن "الحوثيين يحاولون من خلال هذه الهجمات استكمال السيطرة على مديرية الزاهر والتمركز في الجبال المطلة على مناطق مديرية الحد التابعة لمحافظة لحج (جنوب اليمن)".

    من جهة ثانية، أعلنت جماعة أنصار الله السيطرة على عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية لقوات الجيش في مديرية الزاهر اثر عملية هجومية واسعة.

    ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش.

    وكان المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، أعلن الخميس الماضي، استعادة السيطرة على جبل حلموص الاستراتيجي وأكثر من 20 موقعا تابعا للجيش اليمني المدعوم من التحالف في مديرية ذي ناعم، أبرزها شبكة صباح وشبكة وقرية الدرعيا وقرية صلواع ومواقع موجه بمساحة تقدر بـ 12 كيلو مترا مربعا، خلال عملية التفافية ناجحة استمرت 72 ساعة.

     

    انظر أيضا:

    الجيش اليمني يعلن تدمير غرفة اتصالات متطورة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية
    الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 62 من "أنصار الله"
    اغتيال قائد في الجيش اليمني بمآرب
    صنعاء تعلن انشقاق قائد في الجيش اليمني وانضمامه إلى قواتها
    الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر فادحة بـ"أنصار الله" بهجوم شمال الضالع
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, الجيش اليمني, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك