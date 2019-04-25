الجيش اليمني يعلن صد هجوم واسع لـ"أنصار الله" غرب البيضاء

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، إن المقاومة الشعبية الموالية له، أحبطت يوم الأربعاء، هجوما واسعا لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين المقاومة الشعبية والحوثيين تركزت في منطقة قربة بمديرية الزاهر (غرب البيضاء)، بعد أن دفعوا بآليات ودبابات عدة إليها، وشنوا هجوماً واسعاً ومكثفاً على منطقة الحبج".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مناطق غرب الضالع وتقطع إمدادات للجيش

وأكد "تمكنت المقاومة الشعبية من التصدي لمحاولات الحوثيين التقدم صوب منطقة الحبج".

وبين أن "الحوثيين يحاولون من خلال هذه الهجمات استكمال السيطرة على مديرية الزاهر والتمركز في الجبال المطلة على مناطق مديرية الحد التابعة لمحافظة لحج (جنوب اليمن)".

من جهة ثانية، أعلنت جماعة أنصار الله السيطرة على عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية لقوات الجيش في مديرية الزاهر اثر عملية هجومية واسعة.

ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، أعلن الخميس الماضي، استعادة السيطرة على جبل حلموص الاستراتيجي وأكثر من 20 موقعا تابعا للجيش اليمني المدعوم من التحالف في مديرية ذي ناعم، أبرزها شبكة صباح وشبكة وقرية الدرعيا وقرية صلواع ومواقع موجه بمساحة تقدر بـ 12 كيلو مترا مربعا، خلال عملية التفافية ناجحة استمرت 72 ساعة.