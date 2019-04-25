بعد الإعلان عن إنجاز "غير مسبوق"... الفالح: السعودية حققت نجاحا كبيرا

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المملكة حققت تقدما كبيرا في برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرا إلى أن هذا يعد إحدى الخطوات، التي تساهم في صناعة المستقبل.

وانطلقت في العاصمة السعودية، أمس الأربعاء 24 أبريل / نيسان، فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، وسط مشاركة ممثلين لبنوك ومجموعات استشارية مالية دولية كبيرة.

وقد سررت بالمشاركة في جلسة حوارية في #مؤتمر_القطاع_المالي، والحديث عن تمويل الابتكار والإبداع المالي، في القطاعين العام والخاص، حيث يعد القطاع المالي أحد أهم الممكّنات الرئيسة لـ #رؤية_السعودية_2030 وطموحاتها العالية. https://t.co/4i1P7EbZgR — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) April 25, 2019

وكتب الفالح على "تويتر"، اليوم الخميس: "أشكر أخي معالي وزير المالية وفريقه على هذا التنظيم الرائع والحضور الكبير من كل أنحاء العالم لمؤتمر القطاع المالي واطلاعهم على النجاح الكبير الذي حققه برنامج تطوير القطاع المالي"، مضيفا: "سنستمر في طموحاتنا، حتى تكون المملكة في مقدمة الدول التي تصنع المستقبل".

أشكر أخي معالي وزير المالية وفريقه على هذا التنظيم الرائع والحضور الكبير من كل أنحاء العالم لمؤتمر القطاع المالي واطلاعهم على النجاح الكبير الذي حققه برنامج تطوير القطاع المالي، وسنستمر في طموحاتنا، حتى تكون المملكة في مقدمة الدول التي تصنع المستقبل. pic.twitter.com/RRLVwCpA2d — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) April 25, 2019

وقال في تدوينة أخرى: "سررت بالمشاركة في جلسة حوارية في مؤتمر القطاع المالي، والحديث عن تمويل الابتكار والإبداع المالي، في القطاعين العام والخاص، حيث يعد القطاع المالي أحد أهم المكونات الرئيسة لـرؤية السعودية 2030 وطموحاتها العالية".

وحققت السعودية أول فائض في ميزانيتها منذ عام 2014، بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أعلنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في المؤتمر، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

خطوات متسارعة تسابق الزمن، وأفكار خلّاقة تنبع من إيمان راسخ بأهمية التطوير والإصلاح الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل لوطننا والأجيال القادمة#مؤتمر_القطاع_المالي

Saudi Arabia is on a fast track to create and innovate. Working towards achieving economic reforms for a better future pic.twitter.com/lbPc18UYOp — مؤتمر القطاع المالي | Financial Sector Conference (@SaudiFSC) April 24, 2019

وأوضح أن المملكة لديها خطة لتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، تمكّنها من أن تصبح ضمن أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول 2030، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 20.3 مليار دولار.