المجلس العسكري السوداني يتوعد "الحرامية"

توعد المجلس العسكري السوداني من أسماهم بـ"الحرامية"، مؤكدا أنه يشن حربا عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس العسكري الحرب على مهرب الذهب، واصفا التهريب بفوضى "الحرامية" التي يجب أن تتوقف تماما، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

© REUTERS / PRAKASH SINGH بالفيديو... المجلس العسكري السوداني يكشف طلب البشير إبادة ثلث الشعب

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، خلال لقائه اتحاد أصحاب مصانع التعدين الأهلي إن "عهد تهريب الذهب مضى".

وأضاف حميدتي أنه "منذ اليوم ما دايرين جرام واحد يطلع برة البلد، وإنتوا سند للبلد".

وتابع حميدتي أن "فوضى الحرامية دى بنوقفها تماما".

وأشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى عزم المجلس "إيقاف اتفاقيات التعدين مع الشركات الأجنبية غير المجدية".

وأكد حميدتي أن "أي اتفاق مع شركات الامتياز الأجنبية ما فيه مصلحة للبلد ما بنفع معانا".

وحث الاتحاد على بيع كل إنتاج الذهب للبنك المركزي بسعر يرضي الطرفين.