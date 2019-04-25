انطلاق عملية لملاحقة "داعش" في أغنى مدن العراق

انطلقت القوات العراقية، اليوم الخميس، في عملية نوعية لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي وخلاياه النائمة، في محافظة كركوك، أغنى مدن العراق نفطيا، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

"في عملية نوعية أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، ينفذون عملية تستهدف تعقب وتطهير وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك، من عناصر "داعش" الإرهابي".

ونوهت الخلية إلى أن نتائج العملية تعلن عنها لاحقا.

© Sputnik . Nazek Mohammed بالفيديو والصور... القوات العراقية تشن عملية نوعية ضد "داعش" غربي العراق

وفي عملية مماثلة، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 12 إرهابيا بينهم 4 قيادات وتدمير مستودعات داخلها أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة في أحد الوديان بالحويجة في محافظة كركوك"، لافتة إلى أن "هذه المجموعة الإجرامية هي التي أقدمت على تفجير عبوة ناسفة استهدفت قطعاتنا في القضاء، نهاية الأسبوع الماضي.

وحينها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "سبوتنيك" الجمعة، 19 إبريل الجاري، "أن قوة أخرى من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت عملية غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابيا".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.