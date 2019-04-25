شاهد... لحظة تفجير انتحاري سريلانكا نفسه بجوار سعوديين

نشرت وسائل إعلام سريلانكية مقطع فيديو للحظة تفجير مطعم فندق "سينامون جراند"، ورصد المقطع تناول عدد من رواد الفندق وجبة الإفطار في أجواء عادية.

ويكشف الفيديو، عن دخول رجل يحمل حقيبة ظهر فى الساعة 9: 12 صباحا، ويظهر الرجل وهو يلتفت يمينا ويسارا مع خطوات إلى الأمام والوراء تعكس حالة التوتر التي كان يمر بها قبل أن يضغط على الزناد ويحول المكان إلى مسرح للدماء.

وبحسب قناة "العربية" السعودية، فقد أكدت مصادر لها "أن الشابين اللذين كانا يتناولان الإفطار على الطاولة المجاورة هما السعوديان أحمد جعفري الذي كان يرتدي تي شيرت أصفر، وهاني عثمان الذي يجلس أمامه وكلاهما يعملان في الخطوط السعودية".

وكانت الخطوط الجوية السعودية، نعت الثلاثاء الماضي، المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا.

وأعلن مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية السعودية، في بيان: "وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة"، مشيراً إلى أن "أحمد جعفري أمضى خمسة وعشرين عاما في الشركة وكان مثالا للتفاني والإخلاص، فيما التحق هاني عثمان بالشركة قبل عامين".

وبحسب "العربية" فإنه من المنتظر أن تصل مساء اليوم الخميس جثامين أحمد جعفري وهاني عثمان إلى جدة.

وكانت تقاريرأفادت بأن الإرهابي كان يقيم في الفندق قبيل التفجير بليلة باسم مزيف.

يذكر أن حصيلة ضحايا تفجيرات عيد الفصح ارتفعت إلى 359 قتيلا، وأعلنت الشرطة أن أكثر من 400 شخص لا يزالون في المستشفيات.