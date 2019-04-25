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19:02 25 أبريل/ نيسان 2019
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    الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين

    كشفها شقيقه... الموساد فشل في العثور على رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين

    YouTube.com
    العالم العربي
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    قالت قناة عبرية إن هناك أسرارا جديدة حول الجاسوس الإسرائيلي لدى سوريا، إيلي كوهين.

    أفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس، الأربعاء، بأن موريس كوهين، شقيق الجاسوس اليهودي في سوريا، إيلي كوهين، الذي أعدم شنقًا في دمشق عام 1965، كشف عن تفاصيل جديدة عن شقيقه.

    أمين الحافظ

    الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين
    YouTube.com
    صحيفة عبرية تكشف مكان جثة الجاسوس إيلي كوهين في سوريا
    نقلت القناة العبرية على لسان موريس كوهين، إن لديه معلومات جديدة حول جثة شقيقه وبأن الرئيس السوري الأسبق، أمين الحافظ (1963-1966)، وضعها داخل معسكر، وكلف كتيبة دبابات بحماية المكان، وبعدها جاء الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وأمر بحفر بئر ووضع الجثة داخله ووضع بجوارها قنبلة غاز ثم غطى البئر بالأسمنت.

    وذكرت القناة أن موريس أوضح لها أن هناك تعتيما وسرية في سوريا حول مكان جثة إيلي كوهين، وقليلون الذين يعرفون مكان جثة شقيقه، لأنه كانت هناك محاولة إسرائيلية في الماضي لاستخراجها. حيث جرت محاولات لتحديد مكان رفات كوهين على مر السنين، ولكن حتى الآن يبدو أنها لم تنجح في التأكد من الموقع الذي دفن فيه إيلي كوهين.

    وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه سبق لجهاز الموساد أن قام بعملية قبل 40 عاما مضت في جنوب لبنان، لمعرفة مكان جثة إيلي كوهين، دون جدوى، وربما جرت محاولات أخرى لمعرفة مصير تلك الرفات.

    وأضافت القناة العبرية أن الموساد الإسرائيلي نجح العام الماضي في استعادة "ساعة" الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، دون معرفة مصير رفاته، أو أية معلومات أخرى حول مكانها.

    مدينة القرداحة السورية 

    الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين
    YouTube.com
    قناة عبرية: إسرائيل لا تعرف مكان رفات الجاسوس إيلي كوهين
    وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جثة كوهين، مدفونة في كهف على جبل قرب مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، بأوامر من الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد.

    وزعمت الصحيفة العبرية أن الجثة نُقلت بأوامر من الرئيس السابق السوري، حافظ الأسد، عام 1977، بعد أن قام جهاز الموساد الإسرائيلي بعملية وهمية على الحدود الأردنية السورية، فيما حفرت فرقة استخباراتية أخرى تابعة للجهاز نفسه، موقعا في دمشق، توقعت العثور فيه على جثة الجاسوس إيلي كوهين.

    وأفادت الصحيفة العبرية بأن الرئيس الأسد الأب خشي فقدان رفات كوهين بعد علمه بعملية الموساد المزدوجة، فأمر بنقل جثة كوهين إلى مكان "آمن"، وأوكل تلك المهمة السرية لثلاثة من الجنود المخلصين الذين خدموا في الحرس الرئاسي، وبأن اثنين من بين هؤلاء الجنود الثلاثة فارقا الحياة، فيما لا يزال الثالث على قيد الحياة وهو في الثمانينات من عمره.

    انظر أيضا:

    قناة عبرية: إسرائيل لا تعرف مكان رفات الجاسوس إيلي كوهين
    صحيفة عبرية تكشف مكان جثة الجاسوس إيلي كوهين في سوريا
    إسرائيل تنفي حصول روسيا على رفات إيلي كوهين من سوريا
    روسيا تنفي الأنباء حول نقل رفات الجاسوس إيلي كوهين من سوريا
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    الكلمات الدلالية:
    الموساد, سوريا, إسرائيل, إيلي كوهين, إسرائيل, سوريا
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