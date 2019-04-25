المسماري: سلاحنا الجوي حقق السيادة في المنطقة الغربية بالكامل

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شرقي البلاد اليوم الخميس، سيطرة سلاح الجو الليبي على سيادة المنطقة الغربية بالكامل.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن: "غرفة عمليات القوات الجوية تعلن أن سلاحنا الجوي قد حقق السيادة في المنطقة الغربية بالكامل وذلك بفضل الله أولا ثم بفضل الطيران ووسائل الدفاع الجوي".

وفي قت سابق اليوم الخميس، أعلنت غرفة عمليات طرابلس، سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على منطقة العزيزية بشكل كامل جنوب العاصمة طرابلس.

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات متواصلة بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والجيش التابع لحكومة الوفاق في الغرب، منذ مطلع الشهر الجاري.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.