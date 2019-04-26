تزامنا مع احتفال ذكرى تحرير سيناء... مصر تتخذ قرارا بشأن الملك سلمان

أطلقت مصر، اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالاتها بالذكرى الـ37 لتحرير سيناء.

© AP Photo / Fady Faris مصر والسعودية تكشفان حقيقة مقطع فيديو جسر "الملك سلمان" (فيديو)

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن "إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الحيوي دليل على متانة العلاقات بين البلدين، موضحاً أن الطريق يؤدي إلى فرع جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ"، وذلك وفقا لصحيفة " الشرق الأوسط " السعودية

من جانبه، أعرب السفير السعودي لدى مصر أسامة نقلي عن سعادته بإطلاق اسم الملك سلمان على الطريق قائلا: "هذا سيساعد على زيادة أواصر الصلة بين البلدين خاصة وأن التاريخ يؤكد ترابط الدول العربية من أجل تقدم الوطن العربي".

جدير بالذكر أن الطريق الأوسط أحد أهم المحاور الرئيسية في مدينة السلام شرم الشيخ يساهم في تخفيف الضغط المروري وتسهيل الحركة بين الطريق الدائري وطريق السلام.