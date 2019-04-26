"نطير في الجو ونرمي القنابل"... فيديو للصاعقة المصرية يشعل مواقع التواصل

وتتضمن الأغنية عددا من اللقطات المصورة لتكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبناء الشهداء، بالإضافة إلى أخرى حول نجاحات القوات المسلحة في دحر الإرهاب.

وتقول كلمات النشيد: "والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. ولا يمحي العار إلا النار اللهابة.. إلا بالنار والمدفع والدبابة.. في الصحراء وحوش رجال الصاعقة المصرية.. بنطير في الجو ونرمى قنابل يدوية".

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفال مصر بعيد تحرير سيناء حيث أناب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.