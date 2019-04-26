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12:38 26 أبريل/ نيسان 2019
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    كلاب

    لا تشم المخدرات والمتفجرات... ضجة في دولة خليجية بسبب "فساد" كلاب الجمارك

    © AFP 2019 / Andrej Isakovic
    العالم العربي
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    تعرف الكلاب بصفة الوفاء، لكن في هذه الدولة الخليجية جاء ذكرها مقترنا بالفساد.

    فبعد حادثة غريبة، نشرت صحيفة "القبس" الكويتية تقريرا بعنوان "كلاب الجمارك فاسدة… لا تشم المخدرات والمتفجرات".

    وبحسب الصحيفة، جاء في التقرير أن "كلاب الأثر" التي تستخدمها الجهات المسؤولة في الجمارك أخفقت في الكشف عن شحنات من المخدرات أكثر من مرة.

    وأوضحت إدارة الجمارك في الكويت أن لديها 110 كلاب بينها 70 كلبا معتمدا أما البقية فلم يتم اعتمادها لافتقارها للتدريب اللازم.

    وأضافت، أنها لم تدرب الكلاب على أنواع الحبوب المخدرة بحجة عدم توافرها لدى الجمارك، بينما يتم التدريب على المواد المتفجرة المتوافرة من إدارة المتفجرات، وعلى الأموال من فئة الدولار.

    وعلى ما يبدو أن هذه الكلاب تحديدا هي التي أخفقت في الكشف عن المخدرات.

    ويقول خبراء في هذا المجال إن تدريب الكلاب على استخدام حاسة الشم للكشف عن نوع معين من المخدرات يجب أن يقتصر على هذا النوع إذ لا يمكن للكلب أن يستخدم حاسته في الكشف عن أنواع أخرى.

    ومع ذلك يمكن تدريب الكلب على القيام بمهام أخرى إلى جانب الكشف عن هذه المادة المخدرة، مثل مهام الحراسة ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المهام.

    وأثار التقرير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يبدون سخرية واسعة عقب دمج قضية الكلاب بالفساد في البلد الخليجي.

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    أخبار العالم العربي, كلاب, فساد, الجمارك, الكويت
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